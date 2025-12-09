В Башкирии корова съела кошелёк с деньгами и документами

Удивительную находку в желудке забитого животного обнаружил фермер из деревни Толпарово Гафурийского района. Помимо мусора во внутренностях коровы находился кошелек с пятитысячными купюрами и документы.

Информация о находке широко разошлась по социальным сетям республики. После этого удалось найти хозяина потерянных денег и документов — местного предпринимателя.

Телеканал БСТ выпустил сюжет о встрече фермера и бизнесмена, которые оказались знакомыми. Мужчина рассказал, что потерял деньги, предназначенные для расчета со строительной бригадой.

Едва непереваренный кошелек предприниматель пообещал сохранить как талисман, а отмытые деньги раздать рабочим.