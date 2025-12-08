Ратмир Мавлиев представил в «Сенеже» построенный в Уфе «умный» дом

«Умный дом Гелиос» стал первым в России жилым комплексом, оснащенным энергогенерирующим фасадом из солнечных батарей. На площади в тысячу квадратных метров размещены 465 солнечных панелей. В год они вырабатывают до 167 тыс. кВт/ч. Технология позволяет снизить потребление электроэнергии из городской сети на 20 — 37 процентов.

Проект был также представлен на выставке лучших муниципальных практик. Посетители могли ознакомиться с 500 передовыми решениями в городском управлении, ЖКХ, экологии и других сферах.

Фото: Администрация Уфы.