8 Декабря , 17:40

Ратмир Мавлиев представил в «Сенеже» построенный в Уфе «умный» дом

С докладом о жилом комплексе «Умный дом Гелиос» мэр Уфы выступил на форуме-выставке муниципальных практик в мастерской управления «Сенеж», сообщили в администрации города.

Ратмир Мавлиев представил в «Сенеже» построенный в Уфе «умный» дом
Ратмир Мавлиев представил в «Сенеже» построенный в Уфе «умный» дом

«Умный дом Гелиос» стал первым в России жилым комплексом, оснащенным энергогенерирующим фасадом из солнечных батарей. На площади в тысячу квадратных метров размещены 465 солнечных панелей. В год они вырабатывают до 167 тыс. кВт/ч. Технология позволяет снизить потребление электроэнергии из городской сети на 20 — 37 процентов.

Проект был также представлен на выставке лучших муниципальных практик. Посетители могли ознакомиться с 500 передовыми решениями в городском управлении, ЖКХ, экологии и других сферах.

Фото: Администрация Уфы.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
