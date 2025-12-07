Россия и Саудовская Аравия отменили визы

В соответствии с договоренностями граждане России – владельцы дипломатических, служебных и обычных загранпаспортов – могут въезжать и пребывать на территории Саудовской Аравии без виз на срок до 90 дней в течение календарного года при условии, что целью их въезда не является постоянное проживание, обучение или осуществление трудовой деятельности. Аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и саудовским гражданам.

Данное соглашение не распространяется на российских граждан, прибывающих на территорию Королевства Саудовская Аравия для совершения хаджа или умры в период хаджа.

«Документ вступит в силу через 60 дней с момента получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. О точной дате вступления в силу соглашения будет объявлено дополнительно», – пояснили в министерстве иностранных дел РФ.

