В Уфе успешно протестировали систему «Говорящий город» для незрячих пассажиров

В мониторинге приняли участие представители Общественной палаты РБ, уфимской местной организации Всероссийского общества слепых (ВОС), профильного министерства, а также жители города с инвалидностью по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщили в пресс-службе ОП РБ.

Система «Говорящий город» работает через специальное мобильное приложение. Оно показывает номер приближающегося автобуса и позволяет пассажиру подать сигнал водителю о необходимости помощи. При открытии двери раздается звуковой сигнал, помогающий точно найти вход. Это решает ключевую проблему незрячих людей на остановке.

«Самое сложное для человека с нарушением зрения — найти на остановке подъезжающий транспорт и вход в него. Зачастую это бывает крайне опасно, — отметил инициатор проекта, член Общественной палаты РБ Булат Сафин. — Приложение позволяет "позвать" нужный автобус, а звуковой сигнал над дверью помогает точно ее локализовать. Это делает поездку безопасной и независимой».

Пилотный проект был запущен в республике в 2024 году по итогам заседания Координационного совета при правительстве РБ по делам инвалидов. Идея, озвученная от лица общественных организаций Булатом Сафиным, получила поддержку главы РБ Радия Хабирова.

Во время тестового проезда участники успешно, без посторонней помощи, подали сигнал, нашли дверь по звуку и совершили поездку от остановки «Центральный рынок» до «Новомостовой».

«Было бы здорово оборудовать и другие маршруты, ведь это полезно не только для инвалидов, но и для слабовидящих людей, мам с колясками, — поделился председатель уфимской городской организации ВОС Андрей Коптев. — Мы надеемся, что при заказе новых автобусов или их ремонте установка подобных систем будет закладываться в технические задания».

Мониторинг стал примером эффективного взаимодействия власти и общественников в создании инклюзивной городской среды. Успешное тестирование на сложном участке дает основание для масштабирования проекта на другие маршруты уфимского общественного транспорта.

Фото: пресс-служба ОП РБ.