Радий Хабиров вручил госнаграды работникам промышленности

Церемония состоялась сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В своем приветственном слове Радий Хабиров отметил, что предприятия республики продолжают строить и модернизировать производственные комплексы, внедряют инновации, наращивают мощности энергосистемы.

— Башкортостан трижды возглавлял рейтинг минпромторга России по эффективности промышленной политики, — сказал глава РБ. — Мы добились успехов в развитии беспилотной авиации — вошли в тройку лидеров в рейтинге регионов по дронофикации.

Завершилось мероприятие вручением госнаград отличившимся сотрудникам отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.