В Уфе пройдёт масштабный марафон «Корзина доброты»

В марафоне задействованы магазины «Пятерочка» и «Перекресток», сообщили в администрации города. Принять участие в сборе продуктов для нуждающихся может каждый. Для этого нужно прийти в один из магазинов указанных сетей, приобрести продукты и положить их в корзину помощи для дальнейшей передачи многодетным семьям, одиноким пенсионерам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Организатором акции выступила автономная некоммерческая организация социальной поддержки «Азык-тулек» (региональный оператор благотворительного фонда «Банк еды «Русь» в Башкортостане) совместно с благотворительным фондом Х5 «Выручаем».

Фото: пресс-служба Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ.