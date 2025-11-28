-16 °С
В Башкирии по нацпроекту отремонтировали участок трассы

В Ишимбайском районе Башкирии отремонтировали 5 км дороги Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба правительства РБ.

На участке между деревней Янги-Аул и селом Ишеево дорожники выполнили фрезерование, устройство выравнивающего слоя и покрытия. Также укрепили обочины и нанесли разметку.

Для жителей Ишимбайского, Бурзянского, Белорецкого и Абзелиловского районов трасса Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск играет ключевую роль. Также она обеспечивает связь республики с Челябинской областью.

По этому маршруту туристы ежегодно направляются к озеру Банное, горнолыжному курорту Абзаково и другим популярным местам отдыха.

Ранее на трассе Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск выполнили капитальный ремонт трех участков общей протяженностью 8,4 км дороги от села Макарово в направлении Кулгунино.

Всего в этом году в Башкирии в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние порядка 200 км дорог, входящих в опорную сеть республики.

Фото с сайта правительства РБ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
