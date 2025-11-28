Радий Хабиров поздравил женщин республики с Днём матери

— Жизнь каждого человека начинается в руках матери. Окруженные маминой заботой, мы учимся жить, становимся людьми. Затем сами создаем семьи и стараемся воссоздать в них такое же тепло и сердечность. Именно вы воспитываете в детях доброту, честность, уважение к людям, к Родине. Спасибо вам за вашу чуткость, преданность и самоотдачу, с которой вы заботитесь о близких. Ваша любовь и вера служат опорой для ваших детей, вдохновляют на добрые дела и помогают преодолевать любые трудности, — отметил глава региона, приветствуя собравшихся.

Особую благодарность Радий Хабиров выразил многодетным и приемным мамам, матерям «особенных» детей, мамам военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Глава республики поприветствовал мам Героев России: Тамару Витальевну — маму начальника штаба танкового батальона Степана Белова, Наталью Георгиевну — маму командира парашютно-десантной роты Дмитрия Авдонина, Фатыму Маннановну — маму командира 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии Руслана Гарифуллина.

«Вы воспитали достойных офицеров, настоящих защитников нашего Отечества. Ваши сыновья проявляют в зоне специальной военной операции мужество, стойкость, верность воинскому долгу. Материнская любовь и вера придает всем нашим бойцам силу и уверенность», — подчеркнул Радий Хабиров.

За пять лет число многодетных семей в республике увеличилось почти на 14 тысяч и достигло 73 тысяч. Каждый третий ребенок рождается в многодетной семье. В республике 10 матерей-героинь. Поддержку таких семей глава региона назвал важнейшей задачей.

«Мы в республике создаем благоприятные условия для счастливого материнства. Строим детские сады и школы, больницы и поликлиники, дома культуры и спортивные центры. Открываем новые кружки и секции, проводим праздники, организуем летний отдых. Башкортостан признали лучшим спортивным регионом страны. А до этого мы заняли третье место как регион, который открыт для «особенных» детей, для людей с инвалидностью. Мы стараемся, чтобы им жилось комфортно», — отметил Радий Хабиров.

Поздравив мам с праздником, Радий Хабиров вручил государственные награды. Ордена «Мать-героиня» удостоились Фаягуль Абдуллина из Куюргазинского района и Равиля Таминдарова из Уфимского района, ордена «Родительская слава» — Иван и Антонина Шевченко из Салавата. Трем семьям вручены медали ордена «Родительская слава», пяти семьям — медаль «Родительская доблесть».