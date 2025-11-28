-16 °С
Мэр Уфы поблагодарил матерей, воспитавших защитников страны

В канун Дня матери мэр Уфы Ратмир Мавлиев встретился с мамами бойцов СВО. Он вручил им благодарности за высокую гражданскую ответственность и правильное воспитание сыновей.

Встреча состоялась в Центре поддержки участников СВО и членов их семей.

— Мы хотим сказать вам спасибо за воспитание детей, за ваше отношение, за помощь друг другу, — сказал РатмирМавлиев. — Хотелось бы, чтобы сообщество мам продолжало взаимодействие, это очень важно. Потому что когда участники СВО понимают, что их мамы вместе и не остались один на один со своей тревогой, это помогает им легче переносить тяготы ратной службы.

На встрече присутствовал старший лейтенант Илья С., приехавший в отпуск. Он достойно продолжает военную династию своей семьи: командует в зоне СВО ротой танкового батальона, награжден двумя медалями «За боевые отличия», медалями «Участнику СВО», «За службу в танковых войсках» и медалью Суворова. Город окажет содействие, чтобы представить его к ордену генерала Шаймуратова, заверил Ратмир Мавлиев.

— С начала СВО мы постоянно проводим сбор необходимой гуманитарной помощи, отправляем конвои в зону проведения спецоперации. Я и мои коллеги сами выезжаем, общаемся с бойцами на местах. Работа налажена, и мы будем продолжать помогать нашим ребятам столько, сколько потребуется, — приводит его слова пресс-служба администрации города.

Добавим: чуть ранее в Уфе прошла очередная встреча членов Клуба матерей участников СВО «Мамы героев». Ее участницы обсудили насущные проблемы и поучаствовали в мастер-классе по плетению кашпо из ротанга. Каждая мама получила в подарок рассаду цветов, которую по весне высадит в сплетенные своими руками кашпо.

Фото: администрация Уфы.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
