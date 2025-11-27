Житель Башкирии сменил профессию вахтовика на туристический бизнес

Начать предпринимательскую деятельность ему помог стартовый грант по социальному контракту в рамках нацпроекта «Семья».

Маршруты для сплавов он уже продумал. Сотрудники службы занятости Бирского района помогли ему разработать бизнес-план и подготовиться к защите проекта. Стартовый капитал в 350 тысяч рублей был направлен на закупку оборудования: катамаранов, палаток, спальников, бани и другого туристического инвентаря.

«Наша природа уникальна. Я давно хотел познакомить людей с этими потрясающими местами через сплавы по реке Сарсе, но для старта не хватало финансов. Соцконтракт дал мне этот шанс», — делится предприниматель.

Во время сплавов Данис знакомит туристов с историей и легендами Башкортостана. Путешественники посещают целебные источники, пещеры и примечательные скальные образования, а также пробуют национальную кухню. Особой популярностью у гостей пользуется домашний йогурт — сюзьма, который готовят в семье. За первый сезон работы уникальную природу Башкортостана и местную кухню оценили туристы из разных регионов России, а также из Испании и Шотландии.

Бизнес Суфияновых семейный: супруга Лейсан и семеро детей активно участвуют в деле. Дочери помогают с приготовлением обедов, сыновья отвечают за растопку бани.

Как сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, адресная помощь через социальный контракт остается востребованной. Ежегодно около 5 тысяч жителей Башкортостана получают такую поддержку. С начала 2025 года заключено более 3,7 тысячи социальных контрактов, что помогло почти тысяче жителей республики открыть свое дело, 174 из которых — многодетные родители.

Фото с сайта правительства РБ.