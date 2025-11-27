В Уфе вдоль проспекта Дружбы народов вырубят лес

Причиной вырубки стало заражение деревьев опасным вредителем — короедом типографом, распространение которого привело к ослаблению и гибели деревьев.

На площади 0,9 гектара, расположенному ближе к центральной части города, деревья будут вырублены полностью. На другом участке, площадью 0,84 гектара, пройдет выборочная рубка — будет снесена четверть всех деревьев.

Как пояснила и. о. директора Российского центра защиты леса РБ Альфия Юсупова, удаление деревьев является единственным способом борьбы с этим вредителем.

Работы по вырубке деревьев и вывозу древесины пройдут в январе-марте будущего года. Спустя год на этом месте будут посажены березы, заверил Максим Щербаков.

Фото автора.