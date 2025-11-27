-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
27 Ноября , 13:03

В Уфе вдоль проспекта Дружбы народов вырубят лес

Под снос пойдут сибирские ели на двух участках общей площадью 1,7 гектара, сообщил на брифинге в администрации Уфы главный лесничий «Горзеленхоза» Максим Щербаков.

Галина ТРЯСКИНА
Фото: Галина ТРЯСКИНА

Причиной вырубки стало заражение деревьев опасным вредителем — короедом типографом, распространение которого привело к ослаблению и гибели деревьев.

На площади 0,9 гектара, расположенному ближе к центральной части города, деревья будут вырублены полностью. На другом участке, площадью 0,84 гектара, пройдет выборочная рубка — будет снесена четверть всех деревьев.

Как пояснила и. о. директора Российского центра защиты леса РБ Альфия Юсупова, удаление деревьев является единственным способом борьбы с этим вредителем.

Работы по вырубке деревьев и вывозу древесины пройдут в январе-марте будущего года. Спустя год на этом месте будут посажены березы, заверил Максим Щербаков.

Фото автора.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru