26 Ноября , 20:27

В Уфе стартовал международный фестиваль «Наш бренд»

В выставочном комплексе «УФА-ЭКСПО» проходит специализированная выставка продуктов — международный фестиваль «Наш бренд».

Участие в фестивале принимают более 150 производителей из 11 регионов России и зарубежья. В рамках мероприятия пройдут Сырный фестиваль, Фестиваль напитков, Сладкий базар и уникальный Гусиный фестиваль. Гостей ждут деловая программа для специалистов отрасли, дегустации, мастер-классы, кулинарные конкурсы. 

На открытии форума с приветственной речью выступил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

— Международный фестиваль «Наш бренд» — это не просто выставка, — приводит слова Фазрахманова пресс-служба правительства РБ. — Это площадка, где рождаются новые идеи, формируются партнерства и укрепляется доверие к продукции наших производителей. 

Министр подчеркнул важность развития региональных брендов и пожелал, чтобы фестиваль прошел успешно.

Выставка продлится до 29 ноября. 

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
