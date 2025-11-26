В Уфе прошли Табынские чтения

С докладом «Единый нравственный закон – основа национальной и международной политики России» выступила Инга Юмашева, руководитель информационного управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, председатель регионального отделения международной общественной организации «Союз православных женщин» в Республике Башкортостан.

В своем выступлении Юмашева подчеркнула необходимость переосмысления базовых ценностей человечества и их интеграции в национальные законодательства. Она отметила, что Русская Православная Церковь сегодня является оплотом для принятия нравственных решений, особенно в сфере семейной и демографической политики, и указала на конструктивный диалог между Церковью и государственными властями.

Инга Альбертовна рассказала о двух подходах к формированию правовой системы: антропологическом и онтологическом. Оба подхода, основанные на христианском взгляде, могут лежать в основе законодательства.

По ее мнению, закон должен быть основан на нравственном консенсусе, предложено проводить оценку законодательных инициатив по трем критериям: соответствие целям суверенитета, семейно-демографическая целесообразность и нравственная составляющая.

Спикер выделила необходимость глубокого пересмотра законов «Об образовании», скорейшего принятия законов «О культуре», «О биоэтике и биобезопасности», а также создание «Кодекса здоровья нации». Так как в условиях враждебной политики со стороны некоторых государств перед Россией стоят задачи обеспечения суверенитета, процветания и народосбережения.

«Союз православных женщин» в Башкортостане продолжает работу по ограничению абортов и защите жизни с момента зачатия, помощи беременным и женщинам в трудной жизненной ситуации. Общественной организацией реализуется проект «Не зря в храме!» по созданию условий для участия незрячих людей в церковной жизни, включая изготовление тактильных икон. Весной 2026 года в Уфе планируется проведение третьего всероссийского Православного Форума «Жены-мироносицы России. Путь служения». Союз оказывает активную поддержку в восстановлении храма в селе Воскресенском,

В завершение выступления Инга Юмашева поблагодарила участников и призвала к деятельному сотрудничеству в деле укрепления нравственных основ общества и государства.

Фото: Союз православных женщин РБ.