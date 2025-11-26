-16 °С
В Башкирии «Единая Россия» проведёт Декаду приёмов

Декада приемов, приуроченная к дню рождения партии, состоится с 1 по 10 декабря, сообщили в региональной общественной приемной «ЕР».

За десять дней запланировано провести 85 приемов граждан. Встречи пройдут в региональной общественной приемной «Единой России», местных общественных приемных муниципалитетов и на дополнительных площадках.

Приемы будут посвящены вопросам ЖКХ, социальной поддержки, здравоохранения, образования и другим. В них примут участие депутаты всех уровней, представители органов власти, организаций партнеров. Кроме того, состоятся тематические прямые эфиры, во время которых каждый сможет получить информацию и консультации. Особое внимание будет уделено вопросам, возникающим у участников СВО и их близких.

В рамках декады муниципалитеты также проведут выездные приемы граждан. При этом будут использоваться автобусы, полученные по партийному проекту «Культура малой родины».

— Наша задача — не ограничиваться решением конкретных вопросов. Мы стремимся выявить проблемы, требующие системного подхода, — отметила руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы Эльвира Аиткулова.

Информацию о конкретных мероприятиях можно найти в соцсетях региональной приемной «Единой России» в Башкортостане: https://vk.com/erpomogaet102, https://t.me/erpomogaet102. Записаться на прием можно по телефону +7 347226-78-28.

Инфографика: Региональная общественная приемная «Единой России».

Автор: Галина ТРЯСКИНА
