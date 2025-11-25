Андрей Назаров: «Плохие дороги принимать не будем»

В текущем году на ремонт более десяти тысяч километров местных дорог предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. В 2026-2027 годы субсидии на содержание автомобильных дорог местного значения увеличат, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Согласно новым правилам предоставления субсидий, теперь в соответствующих соглашениях обозначается конкретный километраж дорог, на содержание которого предоставляется субсидия.

— Это позволяет жестко контролировать исполнение и исключать разночтения, — прокомментировал тему в соцсетях премьер-министр РБ Андрей Назаров. — Сейчас важно, чтобы при проведении конкурсов и заключении контрактов все строго соответствовало согласованным лимитам. Температура по ночам уже минусовая, а значит, риски для качества работ повышаются. Поручил Минтрансу республики обеспечить контроль: показатели должны быть выполнены, но без ущерба для качества. Сданные в срок плохие дороги принимать не будем.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.