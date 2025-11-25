-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
25 Ноября , 13:26

Андрей Назаров: «Плохие дороги принимать не будем»

В ближайшие два года в республике увеличат субсидии на содержание автомобильных дорог местного значения.

Андрей Назаров: «Плохие дороги принимать не будем»
Андрей Назаров: «Плохие дороги принимать не будем»

В текущем году на ремонт более десяти тысяч километров местных дорог предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. В 2026-2027 годы субсидии на содержание автомобильных дорог местного значения увеличат, сообщает пресс-служба правительства РБ. 

Согласно новым правилам предоставления субсидий, теперь в соответствующих соглашениях обозначается конкретный километраж дорог, на содержание которого предоставляется субсидия.

— Это позволяет жестко контролировать исполнение и исключать разночтения, — прокомментировал тему в соцсетях премьер-министр РБ Андрей Назаров. — Сейчас важно, чтобы при проведении конкурсов и заключении контрактов все строго соответствовало согласованным лимитам. Температура по ночам уже минусовая, а значит, риски для качества работ повышаются. Поручил Минтрансу республики обеспечить контроль: показатели должны быть выполнены, но без ущерба для качества. Сданные в срок плохие дороги принимать не будем.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru