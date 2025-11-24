-16 °С
В Башкирии запустили онлайн-калькулятор для расчёта госпошлины

Новый цифровой сервис начал действовать на сайте Управления Росреестра по РБ, сообщили в ведомстве.

Воспользоваться онлайн-калькулятором могут как граждане, так и юрлица. Заполнив предложенную форму, любой желающий сможет узнать размер государственной пошлины за регистрационные действия с недвижимостью.

Напомним, что с 1 января 2025 года вступили в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс. По новым правилам размер госпошлины в ряде случаев является фиксированным, а в других зависит от кадастровой стоимости объекта, цены сделки и категории заявителя.

Чтобы воспользоваться калькулятором, нужно выбрать тип регистрационного действия, указать категорию заявителя, ввести кадастровый номер объекта и другую информацию. Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой. Актуальную кадастровую стоимость объекта сервис автоматически получает из Единого государственного реестра недвижимости.

Фото: Управление Росреестра по РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
