В Башкирии определят победителей отборочного этапа конкурса «Трезвое село»

В состав комиссии входят представители министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Госкоммолодежи РБ, эксперты сферы здравоохранения, психологи и наркологи, представители сферы культуры.

Оценка документации проводится по разным направлениям, включающим показатели социально-экономического развития села, демографическую ситуацию, работу с детьми и молодежью, с социально незащищенными слоями населения — все грани сельской жизни предстоит рассмотреть и оценить членам комиссии.

Медицинский психолог высшей квалификационной категории, старший медицинский психолог Республиканского наркодиспансера Анжелика Ишмеева отмечает, что год от года в селах проводится все больше новых, оригинальных мероприятий, которые фиксируются, отчеты выходят в социальные сети — тем самым увеличивается охват аудитории, которую подвигают к трезвому образу жизни.

— Примечательно, что трезвость и здоровый взгляд на жизнь сельчане связывают с чувством патриотизма, любовью к своей малой родине. Мероприятия на селе ориентированы на взаимодействие поколений: родители и дети, взрослые и школьники. И это чувство единения поколений в дальнейшем даст положительный результат — здоровую и сильную нацию, — отмечает специалист.

Проект «Трезвое село-2021» реализуется на средства гранта главы РБ.