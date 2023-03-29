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Вчера, 15:42

В Башкирии определят победителей отборочного этапа конкурса «Трезвое село»

Близится к завершению отборочный этап республиканского конкурса «Трезвое село». Из 800 заявок муниципального этапа более 50 прошли отбор, и теперь оценку работ участников ведет межведомственная комиссия, которую собрал Всемирный курултай башкир, сообщает пресс-служба курултая.

В Башкирии определят победителей отборочного этапа конкурса «Трезвое село»
В Башкирии определят победителей отборочного этапа конкурса «Трезвое село»

В состав комиссии входят представители министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Госкоммолодежи РБ, эксперты сферы здравоохранения, психологи и наркологи, представители сферы культуры.

Оценка документации проводится по разным направлениям, включающим показатели социально-экономического развития села, демографическую ситуацию, работу с детьми и молодежью, с социально незащищенными слоями населения — все грани сельской жизни предстоит рассмотреть и оценить членам комиссии.

Медицинский психолог высшей квалификационной категории, старший медицинский психолог Республиканского наркодиспансера Анжелика Ишмеева отмечает, что год от года в селах проводится все больше новых, оригинальных мероприятий, которые фиксируются, отчеты выходят в социальные сети — тем самым увеличивается охват аудитории, которую подвигают к трезвому образу жизни.

— Примечательно, что трезвость и здоровый взгляд на жизнь сельчане связывают с чувством патриотизма, любовью к своей малой родине. Мероприятия на селе ориентированы на взаимодействие поколений: родители и дети, взрослые и школьники. И это чувство единения поколений в дальнейшем даст положительный результат — здоровую и сильную нацию, — отмечает специалист.

Проект «Трезвое село-2021» реализуется на средства гранта главы РБ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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