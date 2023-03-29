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Вчера, 13:43

В Башкирии лучшим выпускникам «Школы фермера» вручили гранты

Конкурсная комиссия определяла победителей по итогам защиты выпускных работ, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии лучшим выпускникам «Школы фермера» вручили гранты
В Башкирии лучшим выпускникам «Школы фермера» вручили гранты

Лучшие выпускники получили сертификаты победителей конкурса «Фермерский грант» Агропродовольственного фонда «Своё» Россельхозбанка.

- Образовательный проект «Школы фермера» очень популярен у наших фермеров, теоретический и практический курсы  прошли 175 слушателей из республики, - говорит заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. 

Напомним, на шестом потоке 40 фермеров региона обучались по двум специализациям: «Переработка мяса» и «Переработка молока». Обладателями грантов стали Айтуган Фаттахов из Абзелиловского, Мансур Гильфанов из Ишимбайского районов и Константин Симонов из Белорецка.

Айтуган Фаттахов — известный коневод, в его хозяйстве более 800 голов лошадей башкирской породы. В последнее время он развивает еще и агротуризм. Мансур Гильфанов закупает сырье у местного населения и производит корот. По его словам, спрос превышает предложение и он намеревается расширить производство. Константин Симонов уже более десяти лет занимается переработкой мяса  Грантополучатели говорят, что именно обучение в «Школе фермера» помогло им понять, в каком направлении двигаться дальше.

Автор:Марат АМИНЕВ
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