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Вчера, 18:05

Из Башкирии после отпуска в зону СВО отправилась ещё одна группа мобилизованных

Торжественные проводы мобилизованных прошли 29 марта в Уфе, сообщает информационное агентство «Башинформ».

Олег ЯРОВИКОВ
Фото:Олег ЯРОВИКОВ

Бойцы, побывавшие в республике с краткосрочным отпуском, отправились из Уфы в зону СВО. Это уже пятая группа мобилизованных  из Башкирии, которая отдохнула на родине. С собой воины взяли посылки для соратников, которые собрали их родственники и близкие.

Набравшиеся сил бойцы готовы вновь выполнять боевые задачи.

– Мы возвращаемся в зону СВО, где нас ждут наши товарищи. А что касается формирования в республике новых добровольческих батальонов, должен отметить, что мужчины, записавшиеся в их ряды настоящие герои. Они сделали правильный выбор. Дело каждого – защищать Родину. Мы справляемся с поставленными страной задачами, но поддержка наших джигитов лишней не будет. Чем нас больше, тем ближе Победа, – сообщил корреспондентам информационного агентства Марат Зулькарнаев, директор национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди, которого мобилизовали в сентябре и назначили заместителем командира комендантской роты по военно-политической работе.

Видео:ИА «Башинформ»
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:сво«уфа»
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