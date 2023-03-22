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Сегодня, 11:09

Житель Башкирии до смерти забил 93-летнюю соседку

Ишимбайский городской суд вынес приговор в отношении злоумышленника и его сообщников, обокравших старушку, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Житель Башкирии до смерти забил 93-летнюю соседку
Житель Башкирии до смерти забил 93-летнюю соседку

В октябре 2021 года в Ишимбае пьяный мужчина ночью пришел к 93-летней соседке с просьбой одолжить денег. Получив отказ, мужчина избил старушку, после чего позвал двух знакомых, которые помогли ему обыскать квартиру потерпевшей, – их добычей стали три тысячи рублей.

Женщину на следующий день обнаружила ее дочь. Ее госпитализировали, но спасти пенсионерку не удалось.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета РФ по РБ женщину убил 20-летний парень, суд приговорил его к 14 годам колонии и выплате компенсации морального вреда в размере миллиона рублей. Его сообщники – 41-летний мужчина и 35-летняя женщина получили по 6 лет колонии.

Житель Башкирии до смерти забил 93-летнюю соседку
Житель Башкирии до смерти забил 93-летнюю соседку
Житель Башкирии до смерти забил 93-летнюю соседку
Автор:Артур СМОЛОВ
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