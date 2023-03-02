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В Уфе пройдет Первый форум добровольцев Башкортостана

Первый форум добровольцев состоится 10 марта 2023 года, рассказала председатель Госкомитета по молодежной политике Яна Гайдук в прямом эфире ЦУР на канале БСТ.

В Уфе пройдет Первый форум добровольцев Башкортостана
В Уфе пройдет Первый форум добровольцев Башкортостана

На форуме соберутся координаторы и активисты общественных волонтерских объединений, руководители муниципальных штабов, представители НКО, предприниматели и другие участники со всего региона.

— Мы ожидаем представителей НКО, бизнеса, муниципальных штабов — всех, кто делает добрые дела по различным направлениям. В рамках форума организуют выставку лучших практик в сфере волонтерства, насыщенную образовательную программу, общение в формате «вопрос-ответ», — рассказала Яна Гайдук.

В программе форума — награждение активных волонтеров, обсуждение вопросов развития ключевых направлений добровольчества, консультации волонтеров-психологов, сбор гуманитарной и благотворительной помощи, а также помощи для бездомных животных

Регистрация на форум обязательна, заявку нужно подать до третьего марта на сайте https://dobro.ru/event/10320265

Автор:Жанна МИРОНОВА
Теги:#цурбашкортостан
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