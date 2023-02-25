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В Башкирии чиновник, отвечающий за молодёжную политику, сядет на двенадцать лет в колонию строгого режима

Приговор вынесен в отношении бывшего начальника отдела молодежной политики администрации башкирского города Туймазы. Он признан виновным в получении крупных взяток.

В Башкирии чиновник, отвечающий за молодёжную политику, сядет на двенадцать лет в колонию строгого режима
В Башкирии чиновник, отвечающий за молодёжную политику, сядет на двенадцать лет в колонию строгого режима

Два года молодой да ранний чиновник требовал от предпринимателей заключать фиктивные контракты на приобретение туристического оборудования и канцелярских товаров для нужд муниципалитета.

Фактически товары в муниципалитет не поставлялись, а денежные средства, поступившие в счет оплаты договоров, возвращались предпринимателями на ...банковскую карту матери обвиняемого.

Коммерсанты были вынуждены соглашаться с незаконным предложением чиновника, опасаясь давления с его стороны и разрыва деловых связей.  И мамина карточка пополнилась на сумму более трех миллионов рублей…

Суд назначил наказание мужчине в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Бывший чиновник взят под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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