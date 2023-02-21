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Сегодня, 16:02

С 1 февраля материнский капитал в России проиндексируют на 11,9 процента

Во время ежегодного послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин подчеркнул, что бюджет на поддержку семей за последние годы вырос в разы и является самым быстрорастущим его разделом.

С 1 февраля материнский капитал в России проиндексируют на 11,9 процента
С 1 февраля материнский капитал в России проиндексируют на 11,9 процента

Так, с 1 февраля материнский капитал вырастет на 11,9 процента, то есть на размер ежегодной инфляции. Кроме того, его начнут получать семьи новых регионов России, в которых дети родились с 2007 года, то есть с момента старта программы.

- За 2022 год минимальный размер оплаты труда в России увеличился в целом на 20 %. Предлагаю с 1 января 2024 года к планируемому повышению добавить еще 10 процентов, то есть в целом МРОТ вырастет на 18,5 процента и составит 19242 рубля, - заявил Владимир Путин.

Как добавил первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Юрий Мельников, в Башкирии эта цифра составит 23389 рублей. С 1 января 2023 года МРОТ в республике с учетом районного коэффициента в 15 процентов и регионального в 5,7 процента для работников внебюджетной сферы равняется 19743 рублям, а бюджетной - 18678 рублям.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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