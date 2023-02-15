В Уфе состоится банный фестиваль: можно будет попариться и выиграть печь

Банный фестиваль пройдет 25 - 26 февраля на набережной реки Белой неподалеку от бассейна «Юность». На выставке будут представлены бани на колесах, срубы для бань и модульные бани, а также самовары и изделия уфимских ремесленников.

Все желающие смогут попариться в бане, окунуться в купель, принять участие в дегустации чая. В программе также мастер-класс по правильному парению, спортивные игры и культурные развлечения.

В качестве бонуса среди гостей праздника разыграют банную печь и сруб колодца.

Фото: Администрация Уфы.