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Сегодня, 13:08

Члены Общественной палаты РБ не одобрили инициативу запретить аборты без согласия мужа

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в ходе круглого стола в Госдуме предложил законодательно запретить женщинам делать аборт без согласия мужа. Мнением об это   инициативе поделились члены Общественной палаты РБ.

Члены Общественной палаты РБ не одобрили инициативу запретить аборты без согласия мужа
Члены Общественной палаты РБ не одобрили инициативу запретить аборты без согласия мужа

— Я не поддерживаю это заявление. Если введут такой закон, появятся нелегальные аборты и как следствие, смертность рожениц, пополнение детских домов, не всегда семья может позволить себе рождение очередного ребенка. Пусть каждая семья сама делает свой выбор, каким им жить и какие решения принимать, — считает заместитель председателя Общественной палаты РБ Кристина Недорезова.

—Аборт не поддерживаю. Но и такую инициативу тоже. Женщина, находящаяся замужем, даже официально не всегда проживает совместно с супругом в силу разных причин, там может быть и домашнее насилие, и многое другое. Не поддерживаю категорически, — высказалась многодетная мама, председатель комиссии ОПРБ по ЖКХ Роза Хузина.

Против инициативы также высказались члены палаты Лейла Афанасьева и Альбина Касимханова. «Лучше усиливать профилактику абортов, сделать информацию доступной и понятной для всех», — считает председатель комиссии ОПРБ по образованию Марина Таран. Однако нашлись и согласные с инициативой.

— Если будет такой закон, я его поддержу, предложение своевременное и верное. Многие бы одумались. Аборт — хуже убийства, это немного история про сатанизм, я считаю, — отметил председатель комиссии ОП РБ по защите прав и свобод граждан Рустем Латыпов.

Фото из открытых источников

Автор:Жанна МИРОНОВА
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