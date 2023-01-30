Члены Общественной палаты РБ не одобрили инициативу запретить аборты без согласия мужа

— Я не поддерживаю это заявление. Если введут такой закон, появятся нелегальные аборты и как следствие, смертность рожениц, пополнение детских домов, не всегда семья может позволить себе рождение очередного ребенка. Пусть каждая семья сама делает свой выбор, каким им жить и какие решения принимать, — считает заместитель председателя Общественной палаты РБ Кристина Недорезова.

—Аборт не поддерживаю. Но и такую инициативу тоже. Женщина, находящаяся замужем, даже официально не всегда проживает совместно с супругом в силу разных причин, там может быть и домашнее насилие, и многое другое. Не поддерживаю категорически, — высказалась многодетная мама, председатель комиссии ОПРБ по ЖКХ Роза Хузина.

Против инициативы также высказались члены палаты Лейла Афанасьева и Альбина Касимханова. «Лучше усиливать профилактику абортов, сделать информацию доступной и понятной для всех», — считает председатель комиссии ОПРБ по образованию Марина Таран. Однако нашлись и согласные с инициативой.

— Если будет такой закон, я его поддержу, предложение своевременное и верное. Многие бы одумались. Аборт — хуже убийства, это немного история про сатанизм, я считаю, — отметил председатель комиссии ОП РБ по защите прав и свобод граждан Рустем Латыпов.

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