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Вчера, 15:06

В Башкирии полицейские ликвидировали наркопритон

Житель города Салават пускал в свою квартиру наркоманов для употребления запрещенных веществ, получая взамен наркотики и спиртное, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В одном из домов на улице Уфимской 42-летний мужчина организовал наркопритон. Поначалу полицейские задокументировали противоправную деятельность, а затем задержали людей, посещавших квартиру и отправили их на медицинское освидетельствование.

В ходе обыска жилища изъяты приспособления, используемые для потребления наркотиков, а также остатки запрещенных средств. По уголовной статье, возбужденной в отношении организатора наркопритона, он может получить до четырех лет лишения свободы.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по РБ.

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