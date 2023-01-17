В Башкирии полицейские ликвидировали наркопритон

В одном из домов на улице Уфимской 42-летний мужчина организовал наркопритон. Поначалу полицейские задокументировали противоправную деятельность, а затем задержали людей, посещавших квартиру и отправили их на медицинское освидетельствование.

В ходе обыска жилища изъяты приспособления, используемые для потребления наркотиков, а также остатки запрещенных средств. По уголовной статье, возбужденной в отношении организатора наркопритона, он может получить до четырех лет лишения свободы.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по РБ.