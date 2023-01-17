В Башкирии материально поддержат педагогов реабилитационных центров

Заведующая татышлинским филиалом Айгюль Ахметзянова рассказала о работе филиала. Ребята проходят здесь курс реабилитации, сдают нормы ГТО для инвалидов, побеждают в конкурсах «Ломая барьеры».

Во время общения с главой региона сотрудники филиала рассказали, что педагогические работники реабилитационных центров не вошли в перечень сотрудников образования и здравоохранения, получающих зарплату с индексацией в соответствии с «майскими указами» Владимира Путина. Радий Хабиров, познакомившись с проблемой, поручил Министерству семьи, труда и социальной защиты населения РБ оперативно внести предложения по материальной поддержке педагогов таких центров.