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Вчера, 19:53

В Башкирии материально поддержат педагогов реабилитационных центров

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал в филиале нефтекамского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в селе Верхние Татышлы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В Башкирии материально поддержат педагогов реабилитационных центров
В Башкирии материально поддержат педагогов реабилитационных центров

Заведующая татышлинским филиалом Айгюль Ахметзянова рассказала о работе филиала. Ребята проходят здесь курс реабилитации, сдают нормы ГТО для инвалидов, побеждают в конкурсах «Ломая барьеры».

Во время общения с главой региона сотрудники филиала рассказали, что педагогические работники реабилитационных центров не вошли в перечень сотрудников образования и здравоохранения, получающих зарплату с индексацией в соответствии с «майскими указами» Владимира Путина. Радий Хабиров, познакомившись с проблемой, поручил Министерству семьи, труда и социальной защиты населения РБ оперативно внести предложения по материальной поддержке педагогов таких центров.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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