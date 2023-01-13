В Башкирии назвали самые читающие печатную прессу районы

В профессиональный праздник работников печати, который в России отмечается 13 января, в управлении федеральной почтовой связи Башкортостана рассказали о самых читающих прессу муниципалитетах.

Лучше всего печатные СМИ читают в Бураевском, Балтачевском и Бакалинском районах республики. По итогам подписной кампании на первое полугодие 2023 года в этих муниципалитетах на каждую тысячу жителей выписано более 300 изданий.

Общий подписной тираж печатных изданий по Башкирии превысил 346 тысяч экземпляров. 27 процентов от этого количества пришлось на районные и городские газеты, 18 процентов на республиканские журналы и газеты, а более половины на федеральные издания.

– Оформлять подписку сегодня максимально удобно и просто. Выписать любимую газету или журнал можно в любом почтовом отделении, а также дома или в офисе – во время визита почтальона. Подписка также оформляется на сайте Почты России, сообщил Ленард Шафиков, директор республиканского УФПС.

Все подписчики могут стать участниками акции «Дерево добра» и выписать периодику детскому дому, школе-интернату или дому престарелых.