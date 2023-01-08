В Башкирии подготовят закон о банке генетической информации

– Геном представляет собой уникальный код личности. Это своеобразный отпечаток, который упрощает поиск пропавших людей и идентификацию погибших. Мы видим, как сложно и долго в отдельных случаях устанавливаются личности военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. База данных с ДНК значительно упростила бы поиски. Данная технология может получить широкое распространение в уголовной практике органов внутренних дел. Но для этого нужна правовая база. Над ней мы сейчас и работаем, - рассказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Как считает спикер парламента республики, сбор, хранение и использование генетической информации потребует немалых вложений, но затраты себя оправдают.

– По мере развития технологий методы генетики будут становиться все более доступными. В широкую практику войдет профилактика наследственных заболеваний. Сегодня мы говорим о сравнительно недорогих методах, когда читается только часть генома, минимально необходимая для идентификации человека, - резюмировал Константин Толкачев.

Фото Александр ДАНИЛОВ.