Андрей Назаров поздравил православных Башкирии с Рождеством

На своей странице ВКонтакте председатель правительства Башкортостана Андрей Назаров разместил фото и видео с рождественской службы. Пост премьер-министр сопроводил комментарием с поздравлением жителей республики с Рождеством Христовым.

«От всего сердца поздравляю православных христиан нашей Республики с одним из самых светлых праздников – Рождеством Христовым!

Я желаю каждому земляку здоровья и счастья, желаю оставаться добрым и честным, любить и быть любимым. С праздником!», – написал Андрей Назаров.

