-31 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 11:19

Андрей Назаров поздравил православных Башкирии с Рождеством

Поздравительный пост премьер-министр правительства республики опубликовал в социальных сетях.

Андрей Назаров/vk.com
Фото:Андрей Назаров/vk.com

На своей странице ВКонтакте председатель правительства Башкортостана Андрей Назаров разместил фото и видео с рождественской службы. Пост премьер-министр сопроводил комментарием с поздравлением жителей республики с Рождеством Христовым.

«От всего сердца поздравляю православных христиан нашей Республики с одним из самых светлых праздников – Рождеством Христовым!

Я желаю каждому земляку здоровья и счастья, желаю оставаться добрым и честным, любить и быть любимым. С праздником!», – написал Андрей Назаров.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:андрей назароврождество
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика