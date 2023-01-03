Бойцы батальона из Башкирии вдохновили известного музыканта на новую песню

На создание песни автора вдохновила отвага бойцов башкирского батальона имени Александра Доставалова. В ней говорится о сильных духом людях, бесстрашных воинах, которые встали на защиту интересов своей Родины и готовы дать достойный отпор врагу.

Песня выйдет в записи в январе, уточняет «Башинформ».

На счету Рамиля Бадамшина уже есть песня, посвященная батальону имени генерала Шаймуратова. Артист лично исполнил ее перед своими героями, когда в ноябре минувшего года побывал в зоне СВО.

Фото: со страницы Рамиля Бадамшина в соцсетях.