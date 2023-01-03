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Вчера, 20:10

Бойцы батальона из Башкирии вдохновили известного музыканта на новую песню

Известный в России музыкант, заслуженный артист Башкирии Рамиль Бадамшин написал новую песню, назвав ее «Доставаловцы».

Бойцы батальона из Башкирии вдохновили известного музыканта на новую песню
Бойцы батальона из Башкирии вдохновили известного музыканта на новую песню

На создание песни автора вдохновила отвага бойцов башкирского батальона имени Александра Доставалова. В ней говорится о сильных духом людях, бесстрашных воинах, которые встали на защиту интересов своей Родины и готовы дать достойный отпор врагу.

Песня выйдет в записи в январе, уточняет «Башинформ».

На счету Рамиля Бадамшина уже есть песня, посвященная батальону имени генерала Шаймуратова. Артист лично исполнил ее перед своими героями, когда в ноябре минувшего года побывал в зоне СВО.

Фото: со страницы Рамиля Бадамшина в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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