Радий Хабиров выступил перед жителями Башкирии с новогодним обращением

«Друзья! Дорогие мои земляки! Мы провожаем год, который принес судьбоносные перемены и непростые испытания. И вместе с тем принёс гордость за страну, наш народ и нашего президента. Этот год ещё крепче сплотил нас, сделал ещё сильнее.

Не все сейчас встречают Новый год в кругу семьи, родных, друзей, в праздничной обстановке. Многие наши земляки находятся за тысячи километров от дома, на передовой, с оружием в руках. Это наши с вами отцы, мужья, сыновья, братья. Они защищают Отечество. Сражаются ради нас с вами. Ради будущего России.

И пока они не вернутся домой, каждую секунду наши мысли будут с ними. А они обязательно вернутся с победой. Живые и невредимые. Любимые, родные. Наши герои.

Для них важно, чтобы их близкие и родные были окружены нашей заботой и вниманием. Чтобы они встретили героев-победителей в тёплых домах, ухоженных городах и сёлах. А мы, все вместе, работаем и будем работать здесь на совесть. Да так, что, вернувшись, они скажут: «Как же похорошела моя родная республика!»

И ведь, действительно, похорошела. Даже такой тяжёлый год мы прошли достойно. Делаем всё, чтобы люди жили лучше. Благоустраиваем наши города и сёла. Открываем новые предприятия, строим жильё и дороги. Растим богатый урожай, развиваем науку и университеты. Заботимся о детях, старшем поколении. Помогаем фронту, нашим братьям на Донбассе, в Херсоне и Запорожье.

Дорогие друзья! Сегодня я от души говорю всем вам «Спасибо!». Участникам спецоперации и их родным. Врачам и медсёстрам. Водителям гуманитарных конвоев, предпринимателям, строителям, которые восстанавливают на Донбассе школы и детские сады, больницы и дороги. Труженикам, выпускающим нужную для фронта продукцию. Юным шаймуратовцам и волонтёрам. Каждый из вас вносит свой вклад в победу.

Мы справимся. Мы преодолеем любые испытания. И нам будет, что с гордостью рассказать внукам об этих исторических событиях.

Я побывал в эти дни у наших воинов-земляков. Испытал гордость за них и огромное уважение. Пока есть такие воины, Россия, Башкортостан, все мы – под надёжной защитой. А наши парни попросили передать привет родным и близким, и всему Башкортостану. И такое поздравление для нас самое дорогое.

Искренне верю, дорогие друзья, что 2023 год будет годом наших успехов, нашей победы. Годом полезных дел для нашей малой Родины и нашей огромной России.

Яңы йыл менән, ватандаштар! С Новым годом, дорогие друзья!

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров».

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкортостана.