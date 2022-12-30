В Стерлитамаке появился музыкальный троллейбус

Концерт для стерлитамакцев подготовил Городской дворец культуры. Участниками программы стали солистка народного фольклорного ансамбля «Юрактау» Айгуль Хамзина, руководитель образцового вокального ансамбля «Мечта» Лариса Фасхетдинова и народный эстрадный ансамбль чувашской песни «Тавах».

Пассажиры подпевали артистам, исполнившим популярные новогодние песни. Гармонисты Радик Галимзянов и Сергей Иванов исполнили народные плясовые, а Дед Мороз со Снегурочкой раздали зрителям сладкие подарки.

Фото из открытого источника.