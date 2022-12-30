Мэр Салавата опубликовав клип на песню, посвященную бойцам СВО

Глава администрации Салавата Игорь Миронов разместил в социальных сетях пост с напоминанием о непростых буднях бойцов, выполняющих боевую задачу в зоне специальной военной операции.

«Уже завтра мы будем завершать последние приготовления к празднованию Нового года, нарезать салаты, бережно укладывать подарки детям под ёлку, ждать гостей. Но давайте не забывать, что сегодня наши с вами земляки находятся на передовой и защищают нашу Родину. Поздравим их и направим всю теплоту, энергию своих душ и сердец им – героям!» – написал мэр на своей странице ВКонтакте.

Пост градоначальник дополнил клипом на песню местных авторов. В видео использованы кадры отправки мобилизованных и ролики, присланные бойцами с передовой.

«Возвращайтесь домой живыми и здоровыми! С наступающим, мужики!» – обратился к мобилизованным Игорь Миронов.