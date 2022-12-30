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Вчера, 14:43

Мэр Салавата опубликовав клип на песню, посвященную бойцам СВО

На своей странице ВКонтакте Игорь Миронов поздравил мобилизованных, выполняющих боевую задачу.

Мэр Салавата опубликовав клип на песню, посвященную бойцам СВО
Мэр Салавата опубликовав клип на песню, посвященную бойцам СВО

Глава администрации Салавата Игорь Миронов разместил в социальных сетях пост с напоминанием о непростых буднях бойцов, выполняющих боевую задачу в зоне специальной военной операции.

«Уже завтра мы будем завершать последние приготовления к празднованию Нового года, нарезать салаты, бережно укладывать подарки детям под ёлку, ждать гостей. Но давайте не забывать, что сегодня наши с вами земляки находятся на передовой и защищают нашу Родину. Поздравим их и направим всю теплоту, энергию своих душ и сердец им – героям!» – написал мэр на своей странице ВКонтакте.

Пост градоначальник дополнил клипом на песню местных авторов. В видео использованы кадры отправки мобилизованных и ролики, присланные бойцами с передовой.

«Возвращайтесь домой живыми и здоровыми! С наступающим, мужики!»  – обратился к мобилизованным Игорь Миронов.

Видео:Игорь Миронов/VK
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:салаватсвоигорь миронов
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