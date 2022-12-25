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В Башкирии увеличится размер прожиточного минимума

В Башкирии с января 2023 года устанавливается новый размер прожиточного минимума. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на региональном сайте правовой информации.

В Башкирии увеличится размер прожиточного минимума
В Башкирии увеличится размер прожиточного минимума

В нормативном акте указано, что с 1 января 2023 года прожиточный минимум на одного жителя республики составит 12 650 рублей. Сейчас он выражается в сумме 12110 рублей. Таким образом, прожиточный минимум вырастет на 540 рублей.

Ежемесячный прожиточный минимум для трудоспособного населения вырастет с 13 200 до 13 789 рублей, то есть на 589 рублей. Для пенсионеров он составит 11 990 рублей вместо прежних 11 474 рублей с ростом в 516 рублей. Минимум для детей подрастет на 524 рубля, с 11 747 до 12 271 рубля. Постановление будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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