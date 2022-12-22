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Сегодня, 14:17

Из Башкирии в ЛНР отправили спецвыпуск журнала «Акбузат»

Тысяча экземпляров издания направлена в Луганск в составе гуманитарного конвоя, сообщает пресс-служба правительства.

Из Башкирии в ЛНР отправили спецвыпуск журнала «Акбузат»
Из Башкирии в ЛНР отправили спецвыпуск журнала «Акбузат»

Обеспечить детей из ЛНР изданным в республике журналом позволил проект «Медиашефство: СМИ Башкортостана – дети Донбасса». Первый спецвыпуск вручил главе ДНР Денису Пушилину руководитель республики Радий Хабиров. Второй выпуск адресован детям из ЛНР и посвящен в том числе башкирскому герою - генералу Минигали Шаймуратову.

– Хочу поблагодарить руководство Республики Башкортостан, коллег, всех, кто внес свой вклад в подготовку данного уникального издания. Важно то, что наши детские издания формируют чувства патриотизма, любви к Родине в детской и молодежной среде, мы и в дальнейшем будем работать в этом направлении. Уверен, что журнал найдет своих читателей в ЛНР, будет интересен не только детям, но и взрослым, – отметил руководитель агентства по печати и СМИ Максим Ульчев.

В составе гумконвоя также отправлены республиканские и районные издания.

Фото: Правительство РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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