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Сегодня, 19:39

Башкирия получила новые школьные автобусы

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил директорам образовательных учреждений из различных муниципалитетов республики ключи от 56 новых школьных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Башкирия получила новые школьные автобусы
Башкирия получила новые школьные автобусы

- Во всех районах и городах Башкортостана утро для многих детей начинается с поездки на школьном автобусе. Важно, чтобы они ездили на современных автобусах, а родители не волновались за безопасность своих ребятишек. Сегодня отдельно благодарю водителей за безаварийную езду, - сказал глава республики на торжественной церемонии.

При этом Радий Хабиров отметил, что в Башкирии теперь практически полностью заменены на новые машины автобусы старше 10 лет. А по количеству автобусов, которые республика получает за счет средств федерального бюджета, регион занимаем первое место в стране.

Новые автобусы будут переданы в 29 муниципалитетов. Всего для модернизации парка школьных автобусов в 2022 году регионом было получено 170,6 млн рублей федеральных средств, еще 79,5 млн рублей для решения этой проблемы пошло из бюджета региона. В итоге в Башкирии за год было приобретено 76 новых школьных автобусов.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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