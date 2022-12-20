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Вчера, 16:19

Эксперты заинтересовались, зачем санаторию «Янган-Тау» Land Cruiser за 11 миллионов рублей?

Эксперты Народного фронта в Республике Башкортостан нашли на сайте госзакупок привлекшую внимание заявку и, проявив к ней вполне здоровый интерес, направили запрос в адрес руководства санатория «Янган-Тау». Эксперты просят «разъяснить необходимость закупки автомобиля Toyota Land Cruiser Prado за 11,6 миллиона рублей.

Эксперты заинтересовались, зачем санаторию «Янган-Тау» Land Cruiser за 11 миллионов рублей?
Эксперты заинтересовались, зачем санаторию «Янган-Тау» Land Cruiser за 11 миллионов рублей?

В своей заявке на госуслугах санаторий выдвинул и некоторые «условия». В соответствии с техническим заданием автомобиль должен быть черного цвета, не ранее 2021 года выпуска и в очень хорошей комплектации. Хотя какая еще может быть комплектация за такие деньги?

Несмотря на резонанс, который закупка уже вызвала у общественности, администрация санатория, сообщают эксперты, не спешит отказываться от своих планов.

«Мы понимаем, что автомобиль санаторию необходим, но вызывает вопрос его цена. Если руководство «Янган-Тау» будет ездить на машине не за 11 миллионов, а в три раза дешевле, то деятельность лечебницы будет менее эффективной? Врачи будут хуже лечить, а пар из знаменитой горы станет не таким полезным? – недоумевал в разговоре с корреспондентом «Республики Башкортостан» руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин. – Очень сложно объяснить такую тягу к роскоши в нынешних непростых реалиях. Ждем от администрации санатория разъяснений о необходимости данной закупки».

В Народном фронте Республики Башкортостан посчитали: на 11 миллионов рублей можно прибрести 11 санитарных «уазиков» или 45 квадрокоптеров «DJI Mavic 3» для нужд военнослужащих. Бойцы, которые с оружием в руках защищают интересы страны, были бы рады такой поддержке.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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