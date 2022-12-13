Башкирское отделение Ассамблеи народов Евразии начало информационный «Честный диалог»

Обсуждаемые темы, которые модерировал директор Института стратегических исследований РБ Владимир Савичев, фокусировались на основных направлений правозащитной деятельности общественной организации, помощи участникам СВО и их семьям, а также на «болевых» точек бизнеса и граждан в Башкирии.

Председатель СПЧ РБ Зульфия Гайсина приняла к сведению обращение итальянских инвесторов, которые уже воплотили несколько ресторанных проектов в Уфе, но, в стремлении расширить присутствие в республике, не встречают понимания со стороны регионального налогового ведомства. Причем, и московские и казанские службы наперебой открывают благоприятные коридоры для итальянских бизнесменов.

Сегодня же особенно в условиях ограниченного присутствия иностранного бизнеса в России, Уфе бы точно не помешала итальянская школа-кухня, курсы кулинарного бизнеса при Институте экономики и сервиса УГНТУ, мастер-классы, а главное, потенциальные стажировки студентов в Италии, в Сан-Пеллегрино.

- Для прямого общения и диалога власти, общества и бизнеса, собственно, и создан Совет по правам человека. Он является тем органом, который помогает услышать все три стороны и создать точки соприкосновения, - отметила Зульфия Гайсина.

Фото со страницы Института стратегических исследований РБ в соцсетях