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Сегодня, 14:43

В Башкирии силы МЧС приведены в повышенную готовность

Об подготовке к празднованию Нового года сообщил на оперативном совещании начальник ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов.

В Башкирии силы МЧС приведены в повышенную готовность
В Башкирии силы МЧС приведены в повышенную готовность

Главной проблемой в праздничные дни руководитель ведомства назвал пожары в жилом секторе. Поэтому в преддверии Нового года в республике начали работать более 900 профилактических групп. Также проводятся проверки в местах хранения и продажи пиротехники.

Силы и средства МЧС приведены в повышенную готовность. К дежурству в новогодние каникулы будут привлечены более 2 тыс. спасателей и 850 единиц техники.

По словам врио замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ Динара Мухаметдинова, в новогоднюю ночь на дежурство выйдут 2,5 тыс. сотрудников полиции, более 500 представителей ЧОПов и 600 членов общественных организаций по охране порядка. Также будут нести службу 370 инспекторов ДПС. Кроме того, еще 500 сотрудников будут находиться в резерве.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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