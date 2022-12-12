В Башкирии силы МЧС приведены в повышенную готовность

Главной проблемой в праздничные дни руководитель ведомства назвал пожары в жилом секторе. Поэтому в преддверии Нового года в республике начали работать более 900 профилактических групп. Также проводятся проверки в местах хранения и продажи пиротехники.

Силы и средства МЧС приведены в повышенную готовность. К дежурству в новогодние каникулы будут привлечены более 2 тыс. спасателей и 850 единиц техники.

По словам врио замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ Динара Мухаметдинова, в новогоднюю ночь на дежурство выйдут 2,5 тыс. сотрудников полиции, более 500 представителей ЧОПов и 600 членов общественных организаций по охране порядка. Также будут нести службу 370 инспекторов ДПС. Кроме того, еще 500 сотрудников будут находиться в резерве.