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Вчера, 17:53

Жители Башкирии могут помочь Нижнему Новгороду стать молодёжной столицей России

До завершения голосования остается один день.

Жители Башкирии могут помочь Нижнему Новгороду стать молодёжной столицей России
Жители Башкирии могут помочь Нижнему Новгороду стать молодёжной столицей России

Нижний Новгород вошел в топ-7 городов - претендентов на титул «Молодежная столица России». Проголосовать за него можно на сайте Росмолодежи. Поддержать столицу Приволжского федерального округа в борьбе за престижное звание может каждый желающий. Последний день голосования – 10 декабря.

В борьбе за первенство также участвуют Владивосток, Новый Уренгой, Калининград, Мурманск, Тула и Красноярск.

Конкурс среди городов на получение статуса «Молодежная столица России» проходит впервые. Каждый участник может продемонстрировать инновационные идеи и проекты, реализуемые при участии молодежи. Победитель конкурса получит возможность реализации на своей территории проектов, входящих в экосистему Росмолодежи, методическую и экспертную поддержку. Он также будет включен в программу комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».

Итоги конкурса будут подведены уже в декабре.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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