Жители Башкирии могут помочь Нижнему Новгороду стать молодёжной столицей России

Нижний Новгород вошел в топ-7 городов - претендентов на титул «Молодежная столица России». Проголосовать за него можно на сайте Росмолодежи. Поддержать столицу Приволжского федерального округа в борьбе за престижное звание может каждый желающий. Последний день голосования – 10 декабря.

В борьбе за первенство также участвуют Владивосток, Новый Уренгой, Калининград, Мурманск, Тула и Красноярск.

Конкурс среди городов на получение статуса «Молодежная столица России» проходит впервые. Каждый участник может продемонстрировать инновационные идеи и проекты, реализуемые при участии молодежи. Победитель конкурса получит возможность реализации на своей территории проектов, входящих в экосистему Росмолодежи, методическую и экспертную поддержку. Он также будет включен в программу комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых».

Итоги конкурса будут подведены уже в декабре.