В Башкирии создадут медиашколу для сотрудников госорганов и муниципалитетов

Радий Хабиров обозначил главные принципы информационной открытости. «В последние годы мы столкнулись с серьезными вызовами, которые поставили перед нами новые сложные задачи в этой сфере. Пандемия заставила в кратчайшие сроки выстроить новый формат коммуникаций. Проведение специальной военной операции и частичной мобилизации также потребовало от нас системной работы по информированию населения. Во всех случаях мы строили работу с опорой на три принципа – оперативное реагирование, честное обсуждение, широкое информационное освещение», - сказал руководитель Башкирии.

Радий Хабиров считает, что значительную помощь в такой работе оказывают Центры управления регионами. Вместе с тем он предложил повышать компетенции сотрудников государственных органов и муниципалитетов в части работы с электронными обращениями жителей. Радий Хабиров выступил с инициативой создать профильную медиашколу.

Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак на совещании отметил, что в части цифровизации работы с информационной средой Башкирия входит в число российских регионов-лидеров. Он высоко оценил социальный эффект такого формата обратной связи, как регулярная «Прямая линия Главы Башкортостана».