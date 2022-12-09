-16 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 22:20

В Башкирии создадут медиашколу для сотрудников госорганов и муниципалитетов

Радий Хабиров в режиме видеоконференции принял участие в заседании Совета ПФО, на котором обсуждались, в том числе, вопросы обратной связи с населением. Совещание провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В Башкирии создадут медиашколу для сотрудников госорганов и муниципалитетов
В Башкирии создадут медиашколу для сотрудников госорганов и муниципалитетов

Радий Хабиров обозначил главные принципы информационной открытости. «В последние годы мы столкнулись с серьезными вызовами, которые поставили перед нами новые сложные задачи в этой сфере. Пандемия заставила в кратчайшие сроки выстроить новый формат коммуникаций. Проведение специальной военной операции и частичной мобилизации также потребовало от нас системной работы по информированию населения. Во всех случаях мы строили работу с опорой на три принципа – оперативное реагирование, честное обсуждение, широкое информационное освещение», - сказал руководитель Башкирии.

Радий Хабиров считает, что значительную помощь в такой работе оказывают Центры управления регионами. Вместе с тем он предложил повышать компетенции сотрудников государственных органов и муниципалитетов в части работы с электронными обращениями жителей. Радий Хабиров выступил с инициативой создать профильную медиашколу.

Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак на совещании отметил, что в части цифровизации работы с информационной средой Башкирия входит в число российских регионов-лидеров. Он высоко оценил социальный эффект такого формата обратной связи, как регулярная «Прямая линия Главы Башкортостана».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика