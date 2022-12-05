Министерство здравоохранения Башкирии прокомментировало жалобы людей на невозможность попасть к врачу

В пресс-службе ведомства рассказали, как записаться на прием:

«…во время пребывания пациента в медицинской организации - в регистратуре поликлиники, на приеме у врача и в холле учреждения через инфомат. Дистанционно - через портал Госуслуг, круглосуточная запись - по сети Интернет и запись через контакт-центр Минздрава РБ по бесплатному номеру 122».

Софья Алешина напомнила, что «республика принимает участие в федеральном пилотном проекте по организации записи на прием к врачу. Целью проекта является повышение доступности первичной медико-санитарной помощи путем оптимизации процесса записи на прием к врачу и рационального использования кадровых ресурсов. Предлагается четкое распределение функций между врачом и средним медицинским работником, а также, привлечение специалистов с немедицинским образованием».

Дополнил информацию, опубликовав ее на своей странице в соцсетях, министр здравоохранения Айрат Рахматуллин: «Ежемесячно в республике производится более 1 млн 700 тыс. записей и согласно статистике, количество записавшихся людей на прием к врачу в этом году возросло, в сравнении с тем же периодом прошлого годом. Также заметно снизилось время ожидания приема специалистом, почти на 13%».

Фото из открытых источников.