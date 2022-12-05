-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 16:15

Министерство здравоохранения Башкирии прокомментировало жалобы людей на невозможность попасть к врачу

В министерстве здравоохранения считают, что «проблем с записью как таковых нет. Каждый день работает более двухсот операторов на линии. Есть и другие каналы записи», сообщает руководитель пресс-службы ведомства Софья Алешина.

Министерство здравоохранения Башкирии прокомментировало жалобы людей на невозможность попасть к врачу
Министерство здравоохранения Башкирии прокомментировало жалобы людей на невозможность попасть к врачу

В пресс-службе ведомства рассказали, как записаться на прием:

«…во время пребывания пациента в медицинской организации - в регистратуре поликлиники, на приеме у врача и в холле учреждения через инфомат. Дистанционно - через портал Госуслуг, круглосуточная запись - по сети Интернет и запись через контакт-центр Минздрава РБ по бесплатному номеру 122».

Софья Алешина напомнила, что «республика принимает участие в федеральном пилотном проекте по организации записи на прием к врачу. Целью проекта является повышение доступности первичной медико-санитарной помощи путем оптимизации процесса записи на прием к врачу и рационального использования кадровых ресурсов. Предлагается четкое распределение функций между врачом и средним медицинским работником, а также, привлечение специалистов с немедицинским образованием».

Дополнил информацию, опубликовав ее на своей странице в соцсетях, министр здравоохранения Айрат Рахматуллин: «Ежемесячно в республике производится более 1 млн 700 тыс. записей и согласно статистике, количество записавшихся людей на прием к врачу в этом году возросло, в сравнении с тем же периодом прошлого годом. Также заметно снизилось время ожидания приема специалистом, почти на 13%».

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика