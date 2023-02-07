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Вчера, 12:52

В Башкирии пройдет семинар о проведении конкурса грантов

В прямом эфире из ЦУР Башкортостана на канале БСТ рассказали о втором конкурсе президентских грантов 2023 года.

В Башкирии пройдет семинар о проведении конкурса грантов
В Башкирии пройдет семинар о проведении конкурса грантов

В Башкирии продолжается прием заявок от НКО на второй конкурс президентских грантов, он стартовал первого февраля. В Ресурсном центре Общественной палаты республики 10 и 17 февраля, а также 3 марта 2023 года участники конкурса смогут получить консультацию по своему проекту.

Онлайн-семинар на тему «Типовые ошибки в заявках на конкурс президентских грантов» состоится 10 февраля, его для участников конкурса проведет эксперт Ресурсного центра НКО аппарата Общественной палаты РБ.

Контакты Ресурсного центра Общественной палаты Башкортостана:
- тел. 8 (347) 218-12-52;
- электронная почта: [email protected];
- адрес: г. Уфа, Валиди, 40, каб. 412.

Автор:Жанна МИРОНОВА
Теги:#цурбашкортостан
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