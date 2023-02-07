В Башкирии пройдет семинар о проведении конкурса грантов

В Башкирии продолжается прием заявок от НКО на второй конкурс президентских грантов, он стартовал первого февраля. В Ресурсном центре Общественной палаты республики 10 и 17 февраля, а также 3 марта 2023 года участники конкурса смогут получить консультацию по своему проекту.

Онлайн-семинар на тему «Типовые ошибки в заявках на конкурс президентских грантов» состоится 10 февраля, его для участников конкурса проведет эксперт Ресурсного центра НКО аппарата Общественной палаты РБ.

Контакты Ресурсного центра Общественной палаты Башкортостана:

- тел. 8 (347) 218-12-52;

- электронная почта: [email protected];

- адрес: г. Уфа, Валиди, 40, каб. 412.