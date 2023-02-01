В Башкирии 78 процентов спасателей любят свою профессию

В любви к работе признались 78% опрошенных, еще 21% написал, что в их службе есть и плюсы, и минусы. В качестве главной причины любви к своей работе 66 % пожарных выбрали вариант ответа «Моя работа приносит реальную пользу людям». Об этом рассказал в прямом эфире из ЦУР на канале БСТ заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Петр Ильин.

Спасатели ответили на самые разные вопросы об актуальных проблемах, например, о потребности в технике и защитной одежде, которая быстро изнашивается. Результаты соцопроса уже проанализировали. Главная его цель — понять, что беспокоит сотрудников МЧС, и улучшить условия их работы.

Фото с сайта МЧС РФ по РБ