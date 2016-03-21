Бензин в «Башнефти» вновь пошёл на повышение.

Литр популярного 92- го бензина подорожал на 50 копеек — до 33, 3 рубля, 92-й АTUM поднялся до 33,8 рублей за литр. По оценке водителей, компания отыгралась с лихвой за понижение цен на 40 копеек в начале года.

Среди основных причин роста стоимости бензина - увеличение с начала года оптовых биржевых цен на 20%, пояснили «РБ» в пресс-службе «Башнефти», а также инфляция, составившая за тот же период около 2%.