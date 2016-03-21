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21 Марта 2016, 20:15

Бензин в «Башнефти» вновь пошёл на повышение.

Вчера утром в автозаправочных станциях «Башнефти» в республике появились новые ценники.

Литр популярного 92- го бензина подорожал на 50 копеек — до 33, 3 рубля, 92-й АTUM поднялся до 33,8 рублей за литр. По оценке водителей, компания отыгралась с лихвой за понижение цен на 40 копеек в начале года.
Среди основных причин роста стоимости бензина - увеличение с начала года оптовых биржевых цен на 20%, пояснили «РБ» в пресс-службе «Башнефти», а также инфляция, составившая за тот же период около 2%.

Что касается дальнейшей ценовой политики, то в компании заявили, что она будет зависеть от изменения рыночной конъюнктуры.
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