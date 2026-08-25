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Образование
25 Августа , 11:26

Школьники из ЛНР познакомились с наукой Башкирии

Сто старшеклассников и их наставники из Луганской Народной Республики, ставшие участниками образовательно-туристского проекта «Университетские смены», побывали в межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ, где смогли не только увидеть, но и прикоснуться к передовым разработкам ученых республики.

Школьники из ЛНР познакомились с наукой БашкирииШкольники из ЛНР познакомились с наукой Башкирии
Школьники из ЛНР познакомились с наукой Башкирии

Для ребят из ЛНР экскурсия по кампусу стала настоящим погружением в мир высоких технологий. Им показали, что башкирская наука — это не абстрактные формулы, а реальные инновации, доступные для изучения уже сейчас, рассказали в пресс-службе правительства РБ.

Особый восторг у гостей вызвало посещение специализированных лабораторий. В мастерской киберфизических инноваций «Берлога» старшеклассники узнали, как студенты осваивают программирование, электронику и управление беспилотными системами. Затем их ждало «Кибер-ателье» УГНТУ — прототип цифровых фабрик, где процессы проектирования одежды идут в виртуальной среде на основе цифрового двойника человека, а робототехника помогает создавать изделия.

Завершилась экскурсия в лаборатории углеродных технологий и спектроскопии, где ребятам на доступном языке рассказали о прорывном достижении уфимских ученых — плазмохимическом синтезе турбостратного графена. Этот материал открывает новые горизонты для создания композитов с улучшенной прочностью и износостойкостью.

Кроме того, участники смены познакомились с культурой Востока в Центре китайского языка и культуры УУНиТ.

Председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина отметила особую миссию этих встреч:

— «Университетские смены» — это возможность показать школьникам, что наука в Башкирии живая, открытая и доступная. Когда ребята видят лаборатории, где создают графен или проектируют одежду на цифровых двойниках, их представление о будущем кардинально меняется. И тот факт, что многие уже сейчас задумываются о поступлении в наши вузы — это главная награда за наш труд.

Справка

Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина в стране развернуто строительство сети современных университетских кампусов. К 2030 году в России появится созвездие из 25 таких студгородков, а к 2036-му их количество возрастет до 40. Башкортостан вошел в число пилотных регионов: первая очередь межвузовского кампуса Евразийского НОЦ в Уфе была торжественно открыта уже в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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