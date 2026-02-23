0 °С
23 Февраля , 00:04

В Стерлитамаке открылся уникальный интерактивный музей

Музей открыт в лицее № 3 им. Владимира Секина. Основная экспозиция посвящена боевому пути в годы Великой Отечественной войны 170-й Стерлитамакской стрелковой дивизии.

Рассказывает руководитель музея, советник директора по воспитанию Лидия Радаева:

— Это уникальный проект, созданный руками школьников, историков и энтузиастов, объединивших усилия для сохранения наследия славной боевой части. В музее собрано более тысячи архивных материалов, среди которых фотографии, письма фронтовиков, воспоминания ветеранов и редкие исторические хроники. Каждый посетивший его сможет прикоснуться к живой истории, ощутив её глубину и значение для нашего настоящего и будущего.

Особое внимание уделено интерактивному формату экспозиции. Посетители могут не только увидеть архивные документы, но и погрузиться в историю нашей Родины, ощутить атмосферу эпохи благодаря современным технологиям виртуальной реальности. Создание подобного музея является важным вкладом в патриотическое воспитание молодёжи.  

Аналогичного формата школьного музея в Республике Башкортостан больше нигде нет. Он станет местом встречи поколений, центром изучения истории и воспитания патриотизма. Каждый посетивший его сможет прикоснуться к живой истории, ощутив её глубину и значение для нашего настоящего и будущего. Он станет настоящей гордостью лицея.

Музей в лицее создан благодаря гранту главы Республики Башкортостан и АНО Клуб «Бастион», сообщает издание «Стерлитамакский рабочий».

Фото: газета «Стерлитамакский рабочий».

Автор: Надежда ТЮНЁВА
