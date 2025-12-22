Совет ректоров вузов Башкирии обсудил ключевые вопросы развития образования

Заседание открыл заместитель председателя Совета ректоров, ректор Башкирского государственного аграрного университета Илдар Габитов, выступив с анализом проблем и перспектив развития студенческого спорта в вузах республики. Особое внимание было уделено созданию условий для физического воспитания молодежи и популяризации здорового образа жизни.

Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Софья Наумчик рассказала о форматах взаимодействия с высшими учебными заведениями, направленных на вовлечение студентов в социально значимые проекты и гражданские инициативы.

Важной темой обсуждения стала подготовка к приемной кампании 2026/2027 учебного года. Председатель государственного комитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина предложила объединить ее проведение с празднованием Дня российской науки в рамках единой информационно-коммуникационной кампании. Это позволит не только проинформировать абитуриентов о возможностях поступления, но и подчеркнуть роль науки и образования в развитии региона.

Также на заседании была рассмотрена символика объединения руководителей вузов республики, отражающая их единство и общие цели.

Совет ректоров продолжает работу под председательством ректора Башкирского государственного медицинского университета минздрава России, академика РАН, профессора Валентина Павлова. В заседании приняли участие представители девяти высших учебных заведений Баширии.

Фото: пресс-служба межвузовского кампуса Уфы.