10 Декабря , 11:13

В межвузовском кампусе Уфы появится собственный маркетплейс

На IV Международном форуме «Молодежное предпринимательство» в рамках Международной недели бизнеса была представлена перспективная инициатива уфимского межвузовского студенческого кампуса — создание собственной цифровой торговой площадки для студентов и молодых предпринимателей.

Платформа, разрабатываемая по запросу самих студентов, станет аналогом популярных маркетплейсов, но в рамках кампуса. Здесь можно будет купить или продать товары, например, одежду или книги, а также образовательные услуги. Особое внимание уделят разделу для бизнес-инициатив, сообщили в пресс-службе МНБ.

«Студент сможет найти партнеров, поставщиков, разработчика для создания прототипа, исполнителей услуг по рекламе и дизайну, а также продать готовую продукцию. У наших студентов есть большой запрос на первые пилотные продажи. Выйти с единичным изделием на крупные маркетплейсы для них сложно из-за больших требований по объему товара, технических и юридических вопросов. Удобной площадки для первых продаж пока нет», — пояснил директор уфимского межвузовского кампуса Сергей Гладких.

Площадка призвана стать дополнительным инструментом поддержки молодежного предпринимательства, которая уже активно ведется на базе кампуса. Например, действующая стартап-студия УГНТУ, обеспечивающая проекты инвестициями и кадрами, уже помогла открыть 19 компаний.

Точные сроки запуска маркетплейса пока не раскрываются, однако в кампусе сообщили, что первая версия приложения уже готова.

Справка

Создание сети современных кампусов в России ведется по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году в стране планируется открыть 25 таких студенческих городков. Башкортостан является одним из пилотных регионов этого федерального проекта. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба кампуса Уфы.

Автор: Мария СНЫТКИНА
